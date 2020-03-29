 

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

29.03.2020, 12:30, Новости дня

В связи с распространением коронавируса патриарх Кирилл попросил верующих воздержаться от посещения храмов.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской. Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись», – сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

По состоянию на среду в РФ выявлено 1 тыс. 534 случаев заражения, из них больше 1 тыс. – в Москве.

Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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