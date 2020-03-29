Meizu 17 может неожиданно обзавестись пентакамерой

29.03.2020, 12:30, Разное

По информации индийского инсайдера Мукула Шармы, ему удалось заполучить водяной знак с камеры смартфона Meizu 17. Оказывается, будущий флагман китайского бренда будет оснащен пятью датчиками изображения.

Примечательно, что недавний рендер указывал лишь на 4 датчика изображения у основной камеры смартфона. Таким образом, есть несколько вариантов: возможно, в линейку модели войдет особая модификация с пентакамерой. Впрочем, есть и другое предположение – допускается, что на водяном знаке запечатлены четыре датчика вместе со светодиодной вспышкой.

На данный момент известны следующие характеристики смартфона: аппаратной основой станет однокристальная система Snapdragon 865, частота обновления дисплея – 90 Гц. Девайс получит поддержку Wi-Fi 6 и модуль NFC, использующийся для осуществления бесконтактных платежей. По словам представителей Meizu, из-за пандемии коронавируса были нарушены планы многих брендов, но выпуск Meizu 17 должен состояться в срок – уже в следующем месяце.