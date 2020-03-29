 

Meizu 17 может неожиданно обзавестись пентакамерой

29.03.2020, 12:30, Разное

По информации индийского инсайдера Мукула Шармы, ему удалось заполучить водяной знак с камеры смартфона Meizu 17. Оказывается, будущий флагман китайского бренда будет оснащен пятью датчиками изображения.
Примечательно, что недавний рендер указывал лишь на 4 датчика изображения у основной камеры смартфона. Таким образом, есть несколько вариантов: возможно, в линейку модели войдет особая модификация с пентакамерой. Впрочем, есть и другое предположение – допускается, что на водяном знаке запечатлены четыре датчика вместе со светодиодной вспышкой.

На данный момент известны следующие характеристики смартфона: аппаратной основой станет однокристальная система Snapdragon 865, частота обновления дисплея – 90 Гц. Девайс получит поддержку Wi-Fi 6 и модуль NFC, использующийся для осуществления бесконтактных платежей. По словам представителей Meizu, из-за пандемии коронавируса были нарушены планы многих брендов, но выпуск Meizu 17 должен состояться в срок – уже в следующем месяце.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Врач рассказал о трёх самых эффективных средствах для дезинфекции способах их использования

14.03 / Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в России

08.02 / Власти США по геолокационным данным планирует отслеживать нелегальных мигрантов

09.03 / Главные события выходных 7-8 марта

12.02 / Жанна Эппле призналась, что год живет без мужчины

03.02 / Менеджер Бузовой прокомментировал слухи о «провале» артистки на корпоративе в Ростове

26.02 / Владимир Епифанцев признался, что изменял жене с проститутками

04.02 / «На ваш светский трон не претендую»: Наталья Поклонская ответила на насмешки Ксении Собчак

06.02 / Мнение: Между холуйством и троллингом

17.03 / Друг Оскара Кучеры пожаловался актеру на нехватку продуктов в США из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска