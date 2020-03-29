 

Не боящихся коронавируса молодых людей назвали «потенциальными убийцами»

29.03.2020, 12:16, Новости дня

Журналист Наталья Лосева раскритиковала молодых людей, которые не соблюдают режим карантина, так как коронавирус якобы страшен только для пожилых.

«Молодые люди, которые тусуются круглые сутки: «Молодые не болеют». А) болеют. В Германии только что умерла 16-летняя девушка без всяких хронических заболеваний. Б) вы НОСИТЕЛИ! Вы – потенциальные убийцы.  Вы и правда можете перенести на ногах – бессимптомно! Заразив вокруг себя десятки людей», – написала Лосева в своем Telegram.

Ранее оперативный штаб по Москве сообщил, что среди 197 новых случаев коронваируса в столице – 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет, только 32 человека – старше 65 лет. Подтвержден коронавирус также у 13 детей.



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