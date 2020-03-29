Врач Виктория Савицкая рассказала о последовательности употребления разных блюд

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29.03.2020, 12:09, Разное

По словам врача Виктории Савицкой, начинать обед или любое застолье с холодных закусок или салатов является не лучшей привычкой. Она назвала правильную последовательность употребления пищи.
Как правило, салаты хорошо впитывают желудочный сок. В итоге это оказывает воздействие на последующий процесс переваривания мясных ингредиентов. Медик рекомендует начинать прием пищи с первых блюд, которые способны усиливать приток крови. Это также хорошо спасает от ощущения переедания.

Виктория Савицкая призвала не есть в обеденный перерыв разные каши, макароны и картофель. Дело в том, что в случае присутствия на столе супа желудок может быть перенасыщен немалым объемом провизии, из-за чего возникают сонливость и тяжесть. На обед салаты стоит сочетать с морепродуктами, мясом или рыбой.

Высказалась врач о привычке многих людей запивать пищу обычной водой. Когда человек употребляет жидкость, то идет процесс выделения большого количества слюны, и жевать становится намного комфортнее. Здесь имеется в виду малый объем негазированной воды, а не алкоголь или сок.

Ранее медики обозначили продукт, который способен уменьшить возможность заражения коронавирусом. Этим ингредиентом оказалась морская капуста, обеспечивающая повышение сил иммунитета и противодействующая вирусному и бактериальному влиянию.



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