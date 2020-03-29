МИД объяснил приостановку инспекций по СНВ-3

29.03.2020, 12:08, Новости дня

Решение о временной приостановке инспекций по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) было принято по согласованию сторон, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, инспекция будет восстановлена после нормализации ситуации с коронавирусом. Он добавил, что заседание двусторонней консультативной комиссии по СНВ намечено на осень, передает ТАСС.

Ранее глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл со ссылкой на источники заявил, что из-за коронавируса приостановлена инспекционная деятельность в рамках СНВ-3.