 

МИД объяснил приостановку инспекций по СНВ-3

29.03.2020, 12:08, Новости дня

Решение о временной приостановке инспекций по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) было принято по согласованию сторон, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, инспекция будет восстановлена после нормализации ситуации с коронавирусом. Он добавил, что заседание двусторонней консультативной комиссии по СНВ намечено на осень, передает ТАСС.

Ранее глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл со ссылкой на источники заявил, что из-за коронавируса приостановлена инспекционная деятельность в рамках СНВ-3.



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