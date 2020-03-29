Наталья Подольская поздравила Владимира Преснякова с днем рождения и опубликовала редкие фото из семейного архива

29.03.2020, 12:04, Разное

Сегодня, 29 марта, Владимиру Преснякову исполняется 52 года. С самого утра именинник принимает поздравления от родных, друзей и поклонников. Однако самые первые теплые слова в его честь прозвучали, конечно же, от супруги. В соцсетях Наталья Подольская призналась мужу в любви и поделилась несколькими кадрами из семейного альбома.

Начинается 29 марта. Важный для меня день. День твоего рождения. Захлестнула ностальгия. Ведь почти 15 лет… Могу сказать только одно: люблю бесконечно и безнадежно!!! Ты мое сердце, кожа и кости! Я и не помню себя без тебя… но, блин, речь не обо мне. Будь здоров, любимый! Береги себя! Ты очень нужный, и спасибо тебе за нашего сына и за всю нашу жизнь, –

написала Наталья.

Трогательные снимки, иные из которых были сделаны в 2015 году, когда у пары родился сын Артемий, – своеобразный экскурс в закулисную, домашнюю жизнь отца семейства. В подборку попали нежные объятия отца и сына, бессонные ночи, первое семейное селфи, уроки музыки от знаменитого папы. А еще счастливые улыбки и безразмерная любовь.

Эти семейные моменты в поздравительном посте не случайны. Артемий – долгожданный ребенок пары. Напомним, впервые рассказать о беременности и сыне Наталья решила журналу HELLO!. По словам певицы, их первенец стал им наградой за терпение.

Мы несколько лет безуспешно пытались стать родителями. Я не буду детально рассказывать, через что нам пришлось пройти. Но, признаюсь, слез было пролито ох как много. Однажды мой врач-гинеколог, устав слушать мое нытье, посоветовала мне одну книгу – “Как быть, когда все не так, как хочется” Александра Свияша. Как учебник по практической психологии книга, может быть, и спорная, но одна мысль меня взбодрила. Там написано, что, если вы очень хотите детей, а у вас их нет, не сокрушайтесь! Живите, наслаждаясь тем, что в данный момент времени у вас их нет. Наслаждайтесь друг другом, путешествуйте, ходите по ресторанам, гостям, занимайтесь спортом, работайте. Я прочитала все это и вдруг рассмеялась. Потому что поняла, что это правда. Как только мы на чем-то “циклимся”, начинаем гнаться за чем-то, забываем жить, не видим красоты мира вокруг, перестаем общаться с любимыми. Такая погоня нас убивает.

Мне кажется, нас Бог вознаградил за терпение. То, что у нас не было детей, стало одной из причин нашего прихода к вере, в церковь. Мы поженились, обвенчались, много ездили по святым местам, молились. Сказано: “Просите – и дано будет вам”. А еще говорят, дети сами выбирают семью и рождаются тогда, когда родители готовы. Так что совершенно точно – все происходит вовремя. Теперь я каждый день благодарю Бога за то, что он дал мне мою семью, моего мужа, сыночка. Каждый раз, когда я убаюкиваю Тёму перед сном, перекрещиваю, не могу на него налюбоваться.