Деми Ловато подтвердила роман с молодым актером, случайно засветившись в его Instagram

29.03.2020, 12:04, Разное

Пока во всем мире свирепствует пандемия коронавируса, личная жизнь Деми Ловато бьет ключом. На днях стало известно, что спустя 4 месяца после расставания 25-летним манекенщиком Остином Уилсоном Ловато встретила новую любовь. Избранником 27-летней певицы стал актер Макс Эрих, который всего лишь на год старше самой Деми.

Поклонники приписали звездам роман после их активности в социальных сетях друг у друга и публикации певицей поста о поиске любви в непростые времена, на которую Макс также отреагировал. После их видели вместе на шопинге. А сегодня парочка окончательно рассекретила свои отношения. Вышло это, правда, совершенно случайно.

Как и многие наменитости на карантине, Макс вышел на связь с поклонниками в прямом эфире Instagram. Он исполнял какую-то мелодию на рояле, когда к нему сзади подошла Деми, чтобы укрыть его одеялом, не зная, что в этот момент ее видят сотни фолловеров. Выглядела она совсем по-домашнему.

Я в прямом эфире! Я в прямом эфире! –

пытался предупредить возлюбленную Макс. Деми рассмеялась и выскользнула из кадра.

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Публикация от ¡Escándalo 3.0! (@escandalo3.0)28 Мар 2020 в 3:12 PDT

Деми Ловато и Макс Эрих (слева)

Напомним, последние отношения Деми Ловато, о которых было известно общественности, завершились в декабре прошлого года. Она порвала с 25-летним манекенщиком Остином Уилсоном и заявила, что в новый год вступает в статусе свободной женщины. Судя по всему, новый роман Деми успела закрутить в разгар карантина, ведь еще в начале марта на шоу Эллен Дедженерес она рассказывала, что проводит свои субботние вечера в одиночестве.

Какое-то время я сидела в приложениях для знакомств, но потом поняла, что я тот человек, который способен быть один, сражаться со своей грустью в одиночестве, я не могу позволить кому-то решать мои проблемы за меня.

Проблемы, о которых Деми вела речь, связаны с ее реабилитацией после пережитой драмы несколько лет назад. В ночь на 25 июля 2018 года друзья обнаружили Деми Ловато без сознания – она была госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса с передозировкой. После этого певица несколько месяцев лечилась в реабилитационной клинике.

Ловато не стесняется говорить о том, через что прошла, чтобы помочь всем тем, кто находится в похожей ситуации.

Кроме всех вредных привычек, у меня еще и биполярное расстройство. Но мне не нравится, что люди превращают это в ярлык и вешают его на тебя. Это то, что у меня есть, а не то, кем я являюсь. Я использую свой голос не только для того, чтобы петь. Я использую его, чтобы говорить о психических расстройствах. Весь мир знает, что я ничего не скрываю,- говорит она.