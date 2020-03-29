Джинн из нефтяной скважины: Необычная история из Узбекистана

29.03.2020, 12:00, Разное

Эту историю рассказывал директор уфологического центра в Ташкенте (Узбекистан) Сергей Азадов. Произошло событие в 1992 году.

Место действия – Ферганская долина близ поселка Мингбулак. В тот год там было открыто крупное месторождение нефти, причем впервые в мире нефть была найдена на глубине свыше 5000 метров, а давление на выходе из ствола скважины достигало 1200 атмосфер.

Этим фактом были поражены не только наши, но и зарубежные специалисты.

По элементарной халатности на скважине однажды возник пожар, да такой мощный, что потушить его не могли в течение нескольких месяцев. Нефть вырывалась сильнейшей струей, заливала землю и горела. Это могло перерасти в экологическую катастрофу, а специальные ведомства уже готовились к перевозке груза 200 (тел погибших)…

Тематическое фото

Земля вокруг фонтана, пропитанная нефтью, пылала на площади 60 гектаров. Пожарные могли находиться только в нескольких сотнях метров от эпицентра, иначе начинали дымиться их специальные костюмы.

И вот поразительный факт: ветхое строение, находившееся в 20-30 метрах от скважины, в течение 20 дней не возгоралось. Это была времянка нефтяников, сколоченная из фанерных ящиков. Данный факт (да и многие другие) подтвердил в личной беседе с Азадовым заместитель министра Узбекистана по экологии В.Г. Конюхов, находившийся в Мингбулаке во время пожара.

Позже выяснилось, что когда впервые пошла нефть, в этой времянке принесли жертвоприношение (зарезали петуха) и читали молитвы благодарения Аллаху. Местные аксакалы уверяли, что именно эти молитвы долгое время спасали времянку от огня.

Многие люди, работавшие на тушении пожара, слышали необычные звуки, доносившиеся из скважины. Возможно, они порождались огромным давлением вырывавшейся из нее нефти, но тем не менее вызывали у пожарных чувство ужаса.

И еще один странный факт. Пламя достигало высоты 100-150 метров и время от времени видоизменялось в необычные образы: то оно принимало форму головы старика в чалме, то появлялась голова дракона, то возникал джинн с бородой, задумчиво-печальным взглядом и скрещенными на груди руками.

После долгих тщетных попыток аварийной команды потушить пожар аксакалы снова предложили принести жертву Аллаху, на этот раз в качестве жертвенного животного они выбрали белого верблюда. Но к совету старейшин нефтянники и пожарные отнеслись скептически.

Тогда местное население само принесло в жертву белого быка на краю обгоревшего участка земли. И что же? Буквально через несколько часов после этого жертвоприношения слой земли вокруг скважины по неизвестной причине просел и только после этого удалось выстрелом сбить пламя с оголившегося ствола скважины и потушить пожар.

Старейшины этих мест – аксакалы считают, что Земля – огромный живой организм, который дышит, находится в движении и может заболеть. Бурением скважины люди нанесли этому организму слишком глубокую рану, через которую вытекло много земной крови – нефти. Они также уверены, что этим и вызвано появление дракона, джинна и других мифических образов.

Кроме того, аксакалы полагают, что еще с давних времен район Мингбулака является необычным местом, как сейчас говорят – аномальной зоной.

Источник: kosmopoisk.ru