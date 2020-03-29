 

Пожарили шашлыки: в Москве более 1000 зараженных коронавирусом

29.03.2020, 12:02, Новости дня

Ситуация с распространением заболевания перешла в новую стадию, заявил Сергей Собянин.

В первый день карантина из-за коронавируса 29 марта в Москве установилась теплая погода, и горожане высыпали на шашлыки. Решением мэрии с субботы в городе не работают заведения общепита, магазины, закрыты парки, но москвичи нашли как развлечь себя и в этих условиях.

А 29 марта мэр Сергей Собянин огласил последние данные по распространение COVID-19 – в столице заражено уже свыше 1000 человек. Вчера в Москве насчитывалось 817 случаев.

По словам градоначальника, ситуация «перешла в новую стадию». Собянин напомнил о примерах Италии, Испании, США, где каждый день от последствий коронавируса умирают тысячи людей.

Сегодня, 29 марта, в столице снова ожидается погожий день, но мэрия просит жителей воздержаться от перемещений по городу без необходимости и оставаться дома, поддерживая режим самоизоляции.

Вот какие советы по сохранению ментального здоровья дал на время карантина главный психиатр России.



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