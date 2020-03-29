Мнение: Вирус продемонстрировал силу Азии и подчеркнул деградацию Европы

29.03.2020, 11:57, Разное

Французские зрадофилы по поводу происходящего в Европе с коронавирусом.

Вирус продемонстрировал силу Азии и подчеркнул деградацию Европы

Выбор безоговорочного победителя — это закон всех великих войн. В конце Тридцатилетней войны именно Франция Ришелье и Людовика XIV доминировали в новой Европе, появившейся в результате Вестфальского мирного договора. В 1815 году, после битвы при Ватерлоо, именно Англия стала господствовать в XIX веке. А две мировые войны сделали США гегемоном XX века.

Короновирус — это война, как заявил Эммануэль Макрон и многие другие главы государств, и она не является исключением из правил. Сначала все думали, что эпидемия нанесет непоправимый удар по Китаю. Европа и США демонстративно радовались несчастьям китайцев. Мы смеялись над отсутствием элементарной гигиены, чрезмерным загрязнением, тираническими запретами тоталитарных режимов. А потом Китай сумел выйти из тяжелого положения, в то время как европейские страны погрузились в этот кошмар.

Но худшее было еще впереди: Сингапур, Тайвань, Южная Корея. В этих соседних с Китаем странах были быстро приняты меры по борьбе с эпидемией. Шла массовая борьба с помощью тестов, масок и респираторов, были закрыты границы, передвижения людей отслеживались. Использовали дедовские и современные методы защиты. Запад напрасно насмехался над авторитарными режимами и остатками конфуцианской культуры, результаты были убедительными: небольшое количество умерших и не рухнувшая экономика. В европейских странах все с точностью наоборот.

Бесспорное превосходство

Долгое время во Франции думали, что Италия будет единственным исключением из-за недостатков ее больничной системы. Мы не понимали, что Италия была лишь аванпостом нашей собственной деградации. Без тестов, без масок, без респираторов — мы вели войну без современного оружия, но с оружием 19-го века: всеобщая самоизоляция. Самая губительная для свободы мера. А наши привычные защитники прав и свобод, СМИ, интеллектуалы, прогрессисты приветствуют эти меры и требуют все больше! Наши лидеры имели наглость заявить нам, что маски и тесты бесполезны.

Мы помним, как в «Странном поражении» историк Марк Блох назвал наши военные поражения следствием нашего отречения от прошлого. То же самое происходит с мерами борьбы с коронавирусом. Наша идеология мира без границ не позволяет нам закрыть границы; наши правила привели к сокращению запасов масок; наши либеральные допущения разрушили способность государства планировать и прогнозировать. Что касается нашего европейского суверенитета, то он исчезает. Как сказал бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, «Европейский союз, единый рынок и конкурентная политика были созданы для мира без трагедий». И когда беда стучит в наши двери, наше понимание мира ставит нас на колени, в то время как азиатские страны демонстрируют свое бесспорное превосходство.

Эрик Земмур

https://inosmi.ru/politic/20200328/247149396.html – цинк

Вот нет, чтобы рассказать (про показать вообще молчу) про торжество европейских ценностей, силу неолиберального миропорядка, солидарность евроатантизма. Китай вместо этого расхваливает. Не иначе агент китайских коммунистов.

И еще на тему коронавируса из накопившегося.

1. О Венесуэле, пандемии и преимуществах социализма – https://prometej.info/o-venesuele-pandemii-i-preimushestvah-socializma/

2. Вирусный психоз. Что распыляют над Украиной – http://liva.com.ua/virus-i-psixoz.-chto-raspyilyayut-nad-kievom.html

3. Молекулярная диагностика коронавирусной инфекции – https://prof-afv.livejournal.com/5607.html

4. Лечитесь в тех больницах, которые построили – https://asd.news/articles/ukraina/lechites-v-tekh-bolnitsakh-kotorye-postroili-/

5. Корона и вирус. Как в России XVIII века боролись с эпидемией чумы – http://hraniteli-nasledia.com/articles/zhivaya-istoriya/korona-i-virus/

6. Коронавирус. Провал политики ЕС – https://www.youtube.com/watch?v=-lqpdEnRL6s&t=655s

7. Жизнь во время эпидемии. Бруклин – https://www.youtube.com/watch?v=m1OsKtnKg0o

8. Жизнь в закрытом на карантин Лондоне – http://perevodika.ru/articles/1208442.html