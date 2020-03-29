Витамин $

29.03.2020, 11:55, Разное

Трамп подписал закон о выделении финансовой помощи американцам размером в 2 триллиона долларов.

Такая вот ирония: 45-й президент США — убежденный сторонник свободного рынка — подписал 883-страничный документ о самом крупном государственном стимулировании экономики за всю историю страны. Программу приняли обе палаты Конгресса, отставив на время партийные разногласия.

Вирусономика: деньги и льготы

500 млрд долларов пойдет на поддержку наиболее пострадавших отраслей экономики. 100 млрд дополнительно выделено для больниц и других медицинских учреждений. 350 млрд — на кредиты для малого бизнеса, 250 млрд — на расширение пособий по безработице.

Большинство взрослых американцев получат разовую выплату по 1200 долларов, некоторые — меньше. За каждого ребенка в возрасте до 16 лет — дополнительно 500 долларов. Чтобы получить деньги в полном объеме, доход одного американца не должен превышать $75 тыс. в год, для бездетной семьи из двух человек — $150 тыс. Максимум, что может получить одна семья, независимо от количества детей, — это $7,5 тыс. долларов. Не получит денег от государства физическое лицо, зарабатывающее в год от $99 тыс. или бездетная пара с доходом в $198 тыс. Министр финансов Стив Мнучин заявил, что первые чеки поступят в течение трех недель, самый поздний срок — 1,5–2 месяца. «Это хороший первоначальный взнос, помогающий людям оставаться на плаву в течение следующих нескольких недель», — отмечает Николь Каидинг, вице-президент Национального союза налогоплательщиков, общественного объединения из Вашингтона.

Федеральное правительство увеличит до $600 в неделю пособия по безработице на четыре ближайших месяца, а срок получения пособий будет продлен дополнительно на 13 недель. Кроме того, в 19 штатах (включая Калифорнию, Нью-Йорк и Вашингтон) объявлено о сокращении стандартного периода ожидания в одну неделю перед получением первого пособия. Для сравнения: безработный в штате Вирджиния получал еженедельное пособие до $378 на протяжении 26 недель, в соседнем штате Мэриленд максимальные выплаты по безработице доходили до $430 в неделю.

Американские студенты освобождаются от выплат по федеральным займам за учебу на протяжении 6 месяцев (до 20 сентября), проценты на эти полгода отменены. Сбор просроченных студенческих ссуд и возмещение налогов также приостановлены.

Обычно американцы до выхода на пенсию не могут снять деньги с накопительных пенсионных счетов, куда регулярно переводится часть зарплаты. Авторы закона приравняли коронавирус к стихийному бедствию.

Теперь пострадавшие от COVID-19 (заболевшие или понесшие финансовые потери) при условии, что они моложе 59 лет, могут получить до $100 тыс. пенсионных сбережений без уплаты 10-процентного штрафа.

Это не все. Если к $2 трлн прямой помощи прибавить кредиты Федеральной резервной системы, общая цена финансовой помощи в связи с коронавирусом составит $6 трлн, сказал советник президента по экономическим вопросам Ларри Кудлоу. «Это будет тяжелый период, но это продлится недели. Это не должно растянуться на годы», — считает он. Министр финансов Стивен Мнучин заявил: «Мы рассчитываем на три месяца. Надеюсь, мы решим эту проблему до истечения этого срока».

Как отмечают здешние СМИ, рекордная экономическая помощь серьезно запоздала. Характерный заголовок издания Foreign Policy:

«Коронавирус — худший провал разведки в истории США. Хуже, чем Перл-Харбор или 11 сентября, и во всем виновато руководство Дональда Трампа».

Президент заявил, что очень важно «открыть Америку» после изоляции к здешней Пасхе, то есть к 12 апреля. Если страна не будет вновь открыта для бизнеса, она может пострадать от «массовой рецессии или депрессии». «Вы получите тысячи самоубийств. Может произойти все что угодно, будет нестабильность», — сказал Трамп о последствиях длительного кризиса. И еще — как уже о прошедшем дне: «22 дня назад у нас была самая большая экономика в мире. Все шло прекрасно. За время моего президентства фондовый рынок 150 раз достигал рекордного максимума». Как показала телефонная конференция с губернаторами, они не разделяют оптимизм президента и дружно просят помощи.

Первые по вирусу

Накануне принятия Конгрессом рекордного стимулирующего пакета Америка вышла на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом: 101 276 (данные по состоянию на вечер 27 марта), обойдя Италию (86 498) и Китай (81 340). При этом показатель смертности в несколько раз ниже, чем в других странах. Для сравнения: в США от вируса скончались 1572 человека, в Италии — 9134, Испании — 4934, Китае — 3292.

Американские крупные города испытывают острую нехватку масок, тестовых наборов, больничных коек и вентиляторов. В сложившейся ситуации президент подписал указ, призванный предотвратить массовую закупку ключевых медицинских товаров и завышение цен на них. В списке такие товары, как маски-респираторы, переносные аппараты искусственного дыхания, средства дезинфекции. Министерство здравоохранения внесло в этот перечень противомалярийный препарат гидроксихлорохин.

«На мировом рынке защитных масок и аппаратов искусственного дыхания творится безумие. Мы помогаем штатам получить оборудование, но это непросто»,

— написал президент в твиттере.

Фото: Reuters

Штат Нью-Йорк стал эпицентром пандемии в США (40% общих случаев), но статистика коронавируса растет и в других местах. Горячими точками руководители здешнего минздрава объявили Детройт, Чикаго, Новый Орлеан. На следующей неделе ситуация только ухудшится. В отличие от Китая, где коронавирус был практически локализован в одной провинции Хубэй, в США уже в 11 штатах отмечено свыше полутора тысяч заболевших.

Деловой спад резко портит экономическую статистику, которой так гордился 45-й президент. Количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе достигло рекордных 3,3 млн.

Часть экспертов предсказывает, что к середине апреля более 40 млн американцев может потерять работу.

Хотя официальных данных пока не существует, уровень безработицы, вероятно, подскочил в марте как минимум до 5,5% с 3,5% в феврале, пояснила экономист Марта Гимбел из Schmidt Futures. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил: «Мы вполне можем уже находиться в рецессии». Федеральный резерв запустил новые программы кредитования и закупки ценных бумаг в попытке смягчить ситуацию на рынке. В пятницу финансовые рынки США снова упали, прервав трехдневный рост, что может означать одно: принятие рекордного пакета стимулирования экономики не снимает тревогу инвесторов. Индекс Доу-Джонса упал на 900 пунктов, то есть сразу на 4%. Standard & Poor's и Nasdaq также показали убытки в 3,6 и 3,5% соответственно.

Социология и выборы

Опрос, проведенный газетой Washington Post и каналом ABC News, показывает: чтобы снизить риск заражения, 9 из 10 американцев остаются дома «как можно больше» и практикуют социальное дистанцирование, перестали посещать бары и рестораны. Больше половины опрашиваемых признаются, что впрок затоварились продуктами. Согласно опросу, три из четырех говорят, что их жизнь «нарушена» из-за вспышки коронавируса, при этом 50% отмечают, что она «нарушена серьезно». 7 из 10 американцев называют вспышку вируса «источником стресса», а треть опрошенных заявили, что у них «серьезный» стресс. Почти 70% обеспокоены тем, что они или кто-то из родственников могут заразиться. 56% ответили, что «чувствуют риск» заболеть, а 20% считают, что подвергаются «высокому риску».

Рейтинг Трампа вырос на 5% и достиг 48%, хотя одновременно большинство американцев убеждены, что президент «действовал слишком медленно в начальной стадии этого кризиса».

Много говоривший о необходимости объединения разных политических сил в трудный исторический момент президент Трамп не пригласил в Белый дом на подписание документа ни одного законодателя-демократа, включая третье лицо государства — спикера Нэнси Пелоси. Президент показал, что он обижен на некоторых губернаторов-демократов за «недостаточную благодарность» ему, Трампу. Особо досталось губернаторам штата Вашингтон Джею Инсли и Мичигана Гретхен Уитмер. Инсли, по его словам, был «несостоявшимся кандидатом в президенты», который «постоянно спотыкался и жаловался», а Уитмер «понятия не имеет, что происходит», сказал он. Трамп сказал вице-президенту Майку Пенсу — координатору по борьбе с коронавирусом, — чтобы тот перестал звонить Инсли и Уитмер. «Не звоните женщине в Мичигане, ничего не изменится», — сказал президент. «Очень просто. Я хочу, чтобы они были благодарны», — объяснил Трамп, потому что его «администрация проделала адскую работу».

Фото: Reuters

В интервью Fox News Трамп заявил, что не намерен отменять Национальный съезд Республиканской партии, который должен пройти в августе в городе Шарлотт, Северная Каролина, к этому моменту «страна уже оправится от эпидемии коронавируса». Кроме того, президент пояснил журналистам, что страну надо поделить на секторы, в зависимости от распространения вируса, чтобы в штатах с относительно низкими показателями заражения можно было возобновить экономическую активность — например, в Небраске, Айдахо и Айове.

«Если бы это зависело от врачей, то они сказали бы: давайте закроем на карантин весь мир», — съехидничал Трамп.

Многие из его союзников-республиканцев опасаются, что потери в экономике и потенциальные тысячи смертей серьезно осложнят его шансы на переизбрание в ноябре.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, доверенное лицо Трампа, предостерегает от преждевременного отказа от карантина.

«Мой совет — следовать медицинским советам по сдерживанию вируса. Если мы сможем снизить давление на экономику — хорошо, но главная задача — убедиться, что распространение вируса остановлено, а сам он побежден», — отметил сенатор.

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Мэтью Кроениг, эксперт Атлантического совета, отмечает, что коронавирус изменил экономическую картину в США: «Несколько недель назад позиции Трампа казались очень сильными, выгоды, достигнутые фондовым рынком с момента инаугурации, в значительной степени потеряны. Несмотря на крупные интервенции ФРС и план стимулирования, рынки продолжают ослабевать, и теперь, похоже, мы приближаемся к рецессии».

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон