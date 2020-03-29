 

Джиган и Гуф встретились после недавних оскорблений в адрес друг друга

29.03.2020, 11:53, Разное

Российские рэперы Джиган и Гуф встретились и вместе провели время после недавних ссор и оскорблений. Совместная фотография двух знаменитостей появилась в Instagram-аккаунте супруга Оксаны Самойловой.
Ранее из-за не совсем нормального поведения Джигана пострадали не только его родственники. Попал под раздачу и Гуф, которого музыкант назвал оскорбительными словами. Артист не остался в долгу, тоже резко высказавшись в адрес коллеги. Не так давно оба рэпера появились в прямом эфире в социальной сети Instagram, где им удалось найти общий язык и помириться. Позже в личных аккаунтах отечественных артистов были опубликованы фотографии, где они позируют вместе рядом с зеленым внедорожником внушительного размера.

После этой встречи Джиган предстал перед поклонниками в молитвенном образе, наложив по еврейским канонам на себя маленькие коробки с фразами из Пятикнижия. Рассматривая данный кадр, один из комментаторов поинтересовался у музыканта, когда того «отпустит», и он наладит отношения с женой и собственными детьми.



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