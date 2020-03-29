В Австралии запрещены встречи больше двух людей

29.03.2020, 11:53, Новости дня

Премьер Австралии Скотт Моррисон объявил о запрете на собрания больше двух людей в общественных местах, пишет газета Sidney Morning Herald.

По данным издания, ранее существовал запрет на собрания более 10 людей в общественных местах, но теперь решено сократить это число до двух людей, передает РИА «Новости».

Также «настоятельно рекомендовано» не выходить из дома людям старше 70 лет.

В Австралии зафиксировано 3 тыс. 873 случаев заражения коронавирусом, умерли 16 человек.

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