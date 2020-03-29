В США создали прибор для самого быстрого определения коронавируса

29.03.2020, 11:53, Разное

Управление контроля за продуктами и лекарствами США выдало разрешение фирме Abbott использовать самый оперативный тест на коронавирус. Прибор схож с размерами тостера и весит не больше 3 кг.

Устройству Abbott ID NOW необходимо только три минуты для установки позитивного результата, негативный итог техника предоставляет за 13 минут. Преимущество этой полезной разработки, что применять ее можно за пределами специализированной лечебницы, а также установить в кабинете терапевта. Компания Abbott пояснила об увеличении объемов производства ID NOW через несколько дней. Главной целью данного американского изготовителя является обеспечение проведения на территории США 50 тысяч тестов на коронавирус в сутки.

Осуществляемое в больницах молекулярное тестирование пневмонии дает возможность существенно расширить охват этой работы и снизить срок получения результата. Механизм довольно прост: эксперты берут небольшую часть РНК вируса SARS-CoV-2, его «усиливают» пока не удастся найти в биоматериале больного. В итоге положительный ответ на изучение проявляется спустя пять минут, на негативный уходит уже 13 минут. Прибор компании Abbott полезен даже в случае, если не применяется для обнаружения нового коронавируса, задействовав его, можно диагностировать грипп.