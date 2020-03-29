Личное: Можно-нельзя… Выходные или карантин?

29.03.2020, 11:48, Разное

Не хочу никого ругать, несмотря на то, что, возможно, стоило бы. С обеда пятницы, когда уже наступила условно карантинная неделя, наблюдаю толпы народа.

Вот они, загрузившись алкоголем, сели в автомобили и встали в пробки по всем направлениям из Москвы. Потом они утром в субботу вышли в магазины и стояли вплотную друг к другу в очередях.



Первый день карантинных каникул. Фото: Соцсети

Самые весёлые позвали друзей на дачу — шашлык, банька, водочка, групповые половые сношения. Кругом, понятное дело, сновали дети — ходили группами по коттеджным посёлкам и СНТ.

А вот слова представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, которая вчера проехалась по Москве. Просто прочитайте, что говорит специалист, её мнение:

«Проехала через Москву, и мне больно. <…> Идут три подруги — и вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет. Но нельзя так. Нужно соблюдать дистанцию два метра. Нельзя игнорировать это правило».

Я повторю — не хочу ругаться. Да и бессмысленно это делать, если люди действительно не понимают.

Я понимаю, как трудно сидеть дома — это я привыкла, а обычному человеку постоянно куда-то надо, и это нормально.

Вот, например, горе-матери припёрлись на детскую площадку, огороженную запретительной лентой:

Видео: Соцсети

Они рискуют своим здоровьем, своими детьми, нарушают все запреты властей и плюют своим поведением на наши жизни!

А вот вечер — то ли стриптиз, то ли реклама публичного дома. У всех — карантин, но только не у идиоток:

Видео: Соцсети

Именно так разносят и сифилис — они не боятся ни его, ни коронавируса. И попутно награждают заболеваниями всех тех, кто был рядом.

Я не призываю ограничить себя четырьмя стенами. Конечно, можно и выйти, но как? Давайте я напишу всё-таки, что можно делать, а как вести себя нельзя ни в коем случае?

Можно:

1. Гулять одной или с членами семьи, с которыми вы проживаете вместе. Держите дистанцию от других, выбирайте тихие улочки. Увидели человека — не подходите близко. После прогулки, конечно, примите тщательно душ.

2. В магазине, если необходимо что-то купить, выбирайте время, когда нет народа. Надевайте маску, перчатки. Расплачивайтесь бесконтактно, а не купюрами. Не тормозите, делайте покупки быстрее.

3. Можно, конечно, сходить куда-нибудь. В медицинский центр, но в такой, где соблюдаются все меры безопасности и, что особенно важно, строго по записи к определённому времени. Неважно, какая причина привела вас — письку подбрить или проколоть ботокс, измерить давление или ещё что — важно правильно выбрать медцентр.

4. Дача — это прекрасно. Прижало вам шашлык — да пожалуйста! С членами семьи вы приезжаете, жарите, ваш участок — прекрасно место для изоляции!

Нельзя:

1. Праздно шататься по улицам и лезть в толпу. Нельзя и шататься своей толпой — с людьми, с которыми вы не живёте под одной крышей.

2. Стоять в очередях — в магазинах ли, торговых центрах! Вообще лезть туда, если действительно не прижало купить что-то необходимое!

3. Театры, рестораны, уличные представления и даже районные поликлиники — под запретом. Зачем вы тащитесь туда, где вас могут заразить — что за необходимость такая? Обычная поликлиника сегодня не самое безопасное место. Если ваши «болячки» не требуют экстренной помощи, лучше поживите какое-то время с ними. Ну, или опять же — запишитесь в нормальный медцентр, где примут только вас в определённое время.

4. Особенно осторожно сегодня следует относиться к друзьям-товарищам. На дачу вместе с ними — это удвоение и так больших рисков. Вы знаете, кто чихал на них в их офисе на прошлой неделе? Так зачем вам собираться вместе теперь?

Что думаете вы о наступивших каникулах? Помогут они или как? Соблюдаете меры предосторожности?