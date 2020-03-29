Собчак заявила о «времени истероидов»

29.03.2020, 11:48, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что в российском обществе на фоне распространения коронавируса наступило времени «истероидов» – многие поддались панике. Она считает, что к ситуации нужно относиться с юмором.

«Сейчас, увы, время истероидов. Все те, кто годами вынашивал панические настроения, они получают ежедневную подпитку своей истерики из жизни», – написала она в Instagram.

По ее мнению, правильно к происходящему относиться «с юмором», не бояться, помня, что все люди смертны, а «в масштабах вселенной» неважно, от чего умирает человек.

Она также выразила мнение, что «когда все закончится», у общества вернется интерес «к главным вопросам бытия». Сейчас же, считает Собчак, человечество «так легко и быстро ответило на важнейший философский вопрос, постановив, что жизнь важнее свободы». После окончания пандемии общество, считает она, будет обязано осмыслить свой выбор и найти ему объяснение и «нести ответственность за этот выбор».

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Сейчас,увы,время истероидов. Все те,кто годами вынашивал панические настроения ,рисовал апокалиптические сценарии в своей голове ,испытывал бесконечную метафизическую тревожность , все эти люди-герои момента, они получают ежедневную подпитку своей истерики из жизни. Относиться с юмором к происходящему ,не бояться,помнить о том ,что мы все всё равно умрем,и в масштабах вселенной совершенно неважно , от коронавируса ли или от старости,так как время нашей жизни-миг, все это сейчас не норма. А жаль. Зато когда все закончится,я думаю произойдет возвращение интереса к главным вопросам бытия и отход от бесконечной социальной повестки в искусстве. Человечество,которое так легко и быстро ответило на важнейший философский вопрос,постановив, что жизнь важнее свободы,просто обязано осмыслить свой выбор и найти ему обьяснение. И нести ответственность за этот выбор.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 29 Мар 2020 в 12:49 PDT

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