В Киев прибыл второй самолет из Китая со средствами защиты

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29.03.2020, 11:42, Новости дня

Сегодня в Борисполе приземлился второй самолет из Китая, который доставил медицинские средства защиты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

“Второй самолет из Китая со средствами защиты для врачей, полиции, военных уже в Борисполе. 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты”, – рассказал Тимошенко.

По его словам, груз уже отправился на логистический склад, а в обед выедет в каждый регион Украины.

Сегодня ночью самолет вылетает в Китай за следующим грузом.

“Со вторника у нас будет два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты. Также ночью ожидаем 100 тыс. ПЦР-тестов отдельной доставкой”, – добавил замглавы Офиса президента.

Другий літак з Китаю із засобами захисту для лікарів, поліції, військових вже у Борисполі.300 тис респіраторів35 тис…

Posted by Kirill Timoshenko on Pühapäev, 29. märts 2020

Первый самолет с помощью из Китая прибыл в Украину 23 марта. Он доставил партию тестов для выявления коронавирусной инфекции, медицинские маски, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые в борьбе с распространением COVID-19.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро 29 марта зафиксировали 418 случаев COVID-19, девять человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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