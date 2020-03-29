Коронавирус SARS-CoV-2. За минувшие сутки в Украине больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет

29.03.2020, 11:42, Новости дня

Из 109 случаев коронавирусной болезни, зафиксированных в Украине за прошедшие 24 часа, больше всего приходится на возрастную группу от 31 до 40 лет. Об этом на брифинге в Киеве 29 марта сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Если взять по общему распределению, на людей в возрасте от 31 до 60 лет приходится 65% случаев от всех инфицированных. Есть и случаи среди детей до 10 лет – 5,4%”, – сказал Ляшко.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтверждено 418 случаев заболевания, скончались девять человек, пятеро выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.