Количество смертей из-за коронавируса в мире превысило 30 тысяч человек

29.03.2020, 10:39, Новости дня

В ночь на 29 марта в мире с начала распространения коронавируса COVID-19 от заболевания умерли свыше 30,8 тысяч человек, по официальным данным, свыше 665,5 тысяч человек им заразились, из них вылечились свыше 141 тысячи человек.

США

Сейчас первое место в мире по количеству случаев заражения занимают США. Власти официально подтвердили 124,5 тысячи заражений. Эпицентр заболевания в Соединенных Штатах находится в Нью-Йорке. Там местные власти объявили жесткий карантин.

Туда же направили госпитальное судно “Комфорт” на одну тысячу коек, его прибытие ожидается 30 марта. “Комфорт” – второе судно класса “Мёрси” в составе ВМС США, примет на борт пациентов, зараженных коронавирусом, чтобы освободить места в больницах и позволить местным врачам сосредоточиться на лечении пациентов, зараженных COVID-19.

Ранее федеральное правительство объявило программу финансовой поддержки населению и бизнесу на время карантина. На эти нужды выделили несколько триллионов долларов.

Италия: новых пациентов за один день – 6000

За последние сутки в Италии умерли 889 человек. В общей сложности от COVID-19 в Италии скончались свыше 10 тысяч человек. Количество инфицированных приближается 100 тысячам. На 28 марта в Италии было выявлено 92,5 тысячи инфицированных, но только за последние сутки число новых пациентов выросло почти на 6 тысяч. Италия занимает первое место в мире по количеству смертей из-за коронавируса. В самом Китае, откуда началась пандемия, смертность в три раза меньше.

Испания: в центре скандала

Второе место по количеству смертей из-за коронавирусной инфекции занимает Испания. Там с момента начала пандемии скончались почти 6 тысяч человек. По количеству инфицированных Испания находится на четвертом месте: всего коронавирусом там заразились свыше 73 тысяч человек. Ранее там произошел крупный скандал.

В нескольких частных домах престарелых в окрестностях Мадрида были найдены “неучтенные” больные коронавирусом, а также тела стариков, которые умерли от осложнений инфекции. По словам министра обороны Испании, когда эти пациенты заболели, их вовремя не отправили в больницы, а оставили умирать в своих постелях. В нескольких случаях умершие продолжали лежать в палатах часами и после смерти.

Нидерланды: 93 смерти за сутки

В Нидерландах за сутки умерли 93 человека из-за коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений. Всего с начала пандемии COVID-19 зарегистрировано 9762 случая заболевания в результате инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки удалось выявить 1159 новых случаев заражения.

Власти Нидерландов, как и власти многих других стран, ввели жесткий карантин. В то же время в своей системе здравоохранения они используют стратегию развития так называемого “коллективного иммунитета”, когда большая часть населения страны должна переболеть определенным вирусом, чтобы выработать к нему иммунитет.

Россия: в 62 регионах за сутки 228 новых заражений

В России всего зарегистрировано 1264 случая заражения, из них 1015 человек – в Москве. По официальным данным, от вируса умерли 7 человек. В 62 регионах России за сутки подтвердились 228 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее стало известно о том, что вирус обнаружили у певца Льва Лещенко, который по приезде из США, вопреки рекомендациям Минздрава, отказался соблюдать двухнедельный домашний карантин. С момента возвращения в Россию он сходил на съемки ток-шоу и большой праздник по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого, на обоих мероприятиях находилось большое количество знаменитостей. Среди них был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.