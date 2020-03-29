От коронавируса умер бывший министр промышленности Франции

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29.03.2020, 11:30, Новости дня

Экс-министр промышленности Франции, председатель совета департамента О-де-Сен Патрик Деведжян стал жертвой коронавируса, ему было 75 лет.

«Патрик Деведжян, бывший министр, глава департамента О-де-Сен, госпитализированный после положительного анализа на COVID-19, скончался в ночь на воскресенье», – передает РИА «Новости» сообщение местных властей.

Неделю назад Деведжян сообщал в Twitter, что заразился коронавирусом. Он говорил, что его состояние стабильно.

Во Франции, по последним данным, заболело 37 тыс. 575 человек, умерли 2 тыс. 314.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил лидеров стран ЕС об угрозе развала Шенгенской зоны из-за неготовности стран Евросоюза продемонстрировать солидарность на фоне пандемии коронавируса.



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