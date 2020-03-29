Компания OnePlus возродит линейку бюджетных смартфонов

29.03.2020, 11:30, Разное

В скором времени компания OnePlus возродит линейку бюджетных смартфонов, новые модели дополнят производимые в настоящее время гаджеты. Мобильное устройство получит наименование OnePlus Z.

Девас обеспечат лучшими техническими характеристиками, которые ранее получил собрат по классу с индексом «Х», выпущенный в 2015 году. Названная модель имела отличия от устройств OnePlus 1 и OnePlus 2, так как имела худшие параметры. При этом указанный гаджет обладал достаточно низкой себестоимостью, что отразилось на его розничной цене. Эксперты считают, OnePlus Z выпустят с такими же характеристиками. Мобильное устройство получит AMOLED-дисплей диагональю 6,4-6,5 дюйма. Девайс будет работать на основе современной платформы SoC MediaTek Dimensity 1000, в аппарат установят тройную основную камеру с сенсорами на 48, 16 и 12 мегапикселей.

Аккумулятор ожидаемого смартфона, отнесенного к бюджетной линейке, получит ёмкость до 4 тыс. мА•ч. На рынке компания OnePlus предложит два варианта мобильного устройства: c 8/128 и 8/256 ГБ двух видов памяти.