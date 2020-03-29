В ночном небе появилась неожиданно крупная и яркая звезда

29.03.2020, 11:27, Разное

Яркий источник света около 21 часа по местному времени виден над западным горизонтом на Урале. Он гораздо крупнее остальных звезд, просматриваемых в данный период невооруженным глазом.

Согласно астрономическому календарю, 17 марта максимума блеска (6m) достигли долгопериодические переменные звезд S Девы и R Андромеды. Кроме того, без специальных приборов на вечернем небе можно наблюдать Венеру, Марс и Юпитер, однако Марс видим только над юго-западным горизонтом, Юпитер на небе в виде самой яркой звезды желтоватого цвета и поднимается он над южным горизонтом ближе к полуночи.

Программа GoSkyWatchP для iOS распознает светящуюся над западным горизонтом точку как Венеру.

Отметим, что для летательного аппарата яркая точка движется слишком медленно: обычному наблюдателю кажется, что «звезда» стоит на месте, но при фотосъемке на большой выдержке заметно ее смещение к северу; для планеты объект передвигается слишком быстро: за 40 минут непрофессиональных наблюдений она переместилась значительно к северу и вниз.