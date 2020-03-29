Названы температура и время активности коронавируса

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29.03.2020, 11:18, Новости дня

Биологи выяснили температуру, при которой коронавирус COVID-19 наиболее активен. Как сказано в сообщении на портале medRxiv, при плюс четырех градусах вирус способен существовать до двух недель. Напротив, высокая температура быстро дезактивирует патоген — при 70 градусах через пять минут вирус погибает.

Ученые Университета Гонконга выяснили, что COVID-19 не определяется на бумаге через три часа, а на пластике держится до недели. Одежда, обработанное дерево и стекло позволяют вирусу выживать от двух до четырех дней.

Вирусологи призвали тщательно дезинфицировать медицинские маски, так как на их внешней поверхности COVID-19 находится активным до недели.

Число зараженных в мире превысило 665 тысяч человек. Более 30 тысяч больных умерли.



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