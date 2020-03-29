Слишком “красивые” сосиски и мифы о стиральном порошке: новый выпуск проекта “Тест”

29.03.2020, 11:18, Новости дня

В программе "Тест" на телеканале "Россия 1" эксперты Роскачества исследовали очередной ряд продукции, представленной в магазинах страны: сосиски и стиральный порошок. Телеведущие Наталия Медведева и Евгений Рыбов развенчали и подтвердили самые популярные мифы, связанные с ними.

Молочные сосиски: почему они такие розовые и запрещены детям

20 килограммов — примерно столько сосисок съедает среднестатистический россиянин за год.

В тестировании приняли участие образцы следующих торговых марок: "Рублевский", "Дымов", "Велком", "Мясницкий ряд", "Папа может". В среднем цена на них варьируется от 400 до 600 рублей за килограмм.

Проверенные образцы испытали по следующим показателям: безопасность, микробиология, органолептика, антибиотики, маркировка.

Популярные мифы о сосисках

В них мало мяса. Некоторые потребители считают, что для приготовления сосисок могут использовать кости. Профессор Московского государственного университета пищевых производств Марина Артамонова рассказала, что на производстве подача сырья идет в пневматический пресс. В нем измельчаются под давлением мясо с костями. После этого через фильеры проходит только мышечный белок, а костный остаток отводится в сторону. По ГОСТу содержание костной ткани в продукции не должно превышать одного процента.

В молочных сосисках по ГОСТу на первом месте идет свинина (60 процентов), затем говядина (35 процентов). Яичного меланжа, специй и добавок в этом продукте совсем немного — около 3 процентов, молока еще меньше — 2 процента. В некоторых случаях сосиски могут содержать и куриное мясо. Таким образом, если продукция изготовлена по ГОСТу, мяса в ней столько, сколько и должно быть.

Чем красивее сосиска, тем вреднее. Розовый цвет продукции придает краситель кармин, производимый самками насекомых кошенили. Он добавляется не только в сосиски, но и в ряд других изделий, в числе которых и косметика.

Нитрит натрия (Е250) выполняет роль консерванта и фиксатора краски. В сосиски также может добавляться каррагинан, который получают из красных водорослей.

Добавки действительно применяются в изготовлении сосисок и колбас, но в малых дозах они не вредят здоровью.

Молочные сосиски — диетический продукт. Врач-педиатр Татьяна Буцкая рассказала, что данный продукт можно есть сырым, но детям употреблять его нельзя. В сосисках и колбасах очень много соли. Таким образом, назвать это продукцию диетической не получится.

Эксперты рекомендуют съедать не более 2-3 сосисок в неделю при условии, что это качественное изделие. Понять такой аспект можно во время приготовления. Если сосиска излишне разбухла или даже лопнула, то, возможно, в нее добавлены соя или крахмал.

Интересный факт. Врачи не рекомендуют горошек в качестве гарнира к сосискам, поскольку оба продукта содержат крахмал.

Результаты исследования

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, что в образце торговой марки "Рублевский" обнаружен незаявленный в составе каррагинан, а также следы антибиотика окситетрациклина.

Сосиски "Дымов" хорошо показали себя по всем показателям, тем самым доказав, что это высококачественный продукт. Кроме того, данный образец подтвердил свой Российский знак качества, нанесенный на упаковку.

В сосисках "Велком" обнаружено повышенное содержание микроорганизмов, а также наличие следов антибиотика бензилпенициллина.

В образце торговой марки "Мясницкий ряд" есть серьезный недостаток — обнаружен соевый изолят.

Сосиски "Папа может" плохо показали себя по части органолептики, также в них обнаружена ДНК птицы, не указанная в составе.

Рейтинг молочных сосисок сложился следующим образом:

1. "Дымов"

2. "Папа может"

3. "Велком"

4. "Рублевский"

5. "Мясницкий ряд"

Стиральный порошок: от чего зависят его цена и степень вреда для здоровья человека

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, что стиральный порошок от вирусов не помогает, но температура, при которой стираются вещи (обычно выше 60 градусов), убивает инфекцию. Также с коронавирусом COVID-19 способен справиться отбеливатель, содержащий хлор.

В исследовании Роскачества приняли участие образцы следующих торговых марок: Dosia Color, "Аист Колор", Tide, Ariel Color, "Миф". Ее испытали по следующим показателям: безопасность, вымываемость из ткани, пенообразование, эффективность, воздействие на ткань.

Популярные мифы о стиральных порошках

Все порошки одинаково эффективны. Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, что пена играет первостепенную роль при стирке вещей. Количество действующих веществ (ПАВов) в каждом порошке разное.

Эксперт общества защиты прав потребителей Александр Виноградов рассказал, что немаловажную роль в стоимости данной продукции играет маркетинг.

Генеральный директор Центра по исследованию бытовой химии Вячеслав Филиппенков пояснил, что составы дешевых и дорогих средств для стирки отличаются. Разница состоит не в химической составляющей, а в концентрации активной основы. Кроме того, чем дороже порошок, тем более в нем полезных добавок, в их числе энзимы и отбеливатель. Таким образом, эффективность продукции может действительно зависеть от ее стоимости.

Химия в порошках опасна для здоровья. Эксперт Роскачества Елена Саратцева подчеркнула, что для стирки нужно использовать ровно столько порошка, сколько и написано на упаковке. Кроме того, у некоторых людей пыль от данного чистящего средства может вызвать аллергию. В таком случае лучше пользоваться жидкими средствами. Таким образом, стиральные порошки, за исключением некоторых тонких нюансов, безопасны, если ими правильно пользоваться.

Результаты исследования

В образце Dosia Color масса достоинств, но данный порошок вырабатывает много пены, что вредно для стиральной машинки. Также он не до конца отстирывает пигментно-масляные загрязнения. Данный образец снижает прочность ткани, приводит к ее пожелтению. Кроме того, остаток минеральных веществ на ткани не соответствует опережающему стандарту Роскачества.

"Аист Колор" достойно показал себя по всем показателям.

Образец торговой марки Tide безопасен, хорошо смягчает воду и вымывается, но не до конца отстирывает пигментно-масляные загрязнения.

Стиральный порошок Ariel Color образует много пены, не совсем хорошо отстирывает пятна, кроме того, негативно воздействует на ткань.

"Миф" также образует много пены и не до конца справляется с загрязнениями.

Рейтинг стиральных порошков сложился следующим образом:

1. "Аист Колор"

2. Tide

3. "Миф"

4. Ariel Color

5. Dosia Color

Таковы результаты очередного исследования программы "Тест". В прошлый раз эксперты Роскачества испытали молоко и лапшу быстрого приготовления, раскрыв множество секретов о том, как выбрать безопасный и хороший продукт. Кроме того, вы можете ознакомиться с рядом исследований в рубрике "Рейтинги Роскачества" на Вести.Ru.