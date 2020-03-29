 

Британские СМИ предупредили об угрозе дефицита презервативов из-за коронавируса

29.03.2020, 11:16, Новости дня

В списке товаров, которые стали дефицитными из-за пандемии коронавируса, появились презервативы, пишет Daily Mail со ссылкой на малазийскую компанию Karex Bhd, крупнейшего производителя этой продукции, вынужденного остановить производство.

На трех фабриках Karex в Малайзии из-за введенного правительством карантина не было произведено ни одного презерватива, из-за чего мир уже не досчитается как минимум 100 млн изделий, передает RT текст статьи Daily Mail.

«Нас ждет глобальный дефицит презервативов, и это будет страшно. Я обеспокоен прежде всего тем, что для многих программ гуманитарной помощи в отдаленных районах Африки этот дефицит затянется не на две недели и не на месяц – речь идет о нескольких месяцах», – сообщил исполнительный директор Karex Го Миан Кьят.

Он отметил, что пытается добиться от правительства страны специального разрешения на возобновление производства.

«Хорошая весть в том, что спрос на презервативы остается высоким, поскольку, как ни крути, это уж точно товар первой необходимости. К тому же, люди в эти дни вряд ли планируют заводить детей: сейчас, когда царит такая неопределенность, явно не лучший для этого момент», – сообщил он.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что к лету цены вырастут как на импортную электронику примерно на 20%.



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