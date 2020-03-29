Мнение: Два разных подхода к карантину

29.03.2020, 11:10, Разное

Читатель из Петербурга решил остановить инфекцию в отдельно взятом подъезде, лично обрабатывая поверхности, которых жильцы касаются, как на видео к посту. Лично мне идея кажется хорошей, хоть я и доверяю скорее спирту, нежели непроверенным на деле растворам. Публикую письмо:

Все, кто живут в многоквартирных домах, знают, что влажная уборка производится 1-2 раза в неделю. Сейчас этого совершенно недостаточно, и не стоит надеяться, что ТСЖ или УК вашего дома вдруг организуют ежедневные работы по дезинфекции. Количество уборщиц в штате этих организаций и график их работы совершенно на это не рассчитаны.

Я решил не ждать, когда «прилетит эльф с тряпкой и меня спасёт», и заняться спасением себя и жильцов нашего подъезда самостоятельно.

Для этого я купил 5 литровую канистру медицинского средства для дезинфекции (Анолит), заправил его в ручной пульверизатор, взял тряпку и обработал:

1) ручки в двери квартиры;

2) ручки в тамбур лифта;

3) кнопку вызова лифта на своём и первом этаже;

4) панель управления внутри лифта;

5) ручки входной двери в подъезд.

Я намерен это делать каждый день, независимо от действий ТСЖ. Я уверен, что это значительно снизит вероятность передачи вируса внутри подъезда, если кто-то заболеет.

PS. Была мысль распечатать объявление о помощи одиноким старикам в подъезде с покупками, что бы они не выходили из квартир. Но у нас одиноких нет, так что идею эту отложил.

Тем временем на вчерашний день распространение коронавируса в России выглядело вот так:

Инфекция слегка замедлилась и уже отстаёт от графика на полтора дня. Тем не менее принятых мер явно недостаточно, чтобы загнуть кривую — в то время, как одни дезинфицируют кнопки лифтов, другие восприняли карантин как внеплановые весенние выходные. Цитирую из письма знакомого музыканта:

Вчера играли в кафе. Играли уже не первый раз там, и никогда столько народу не было, как вчера. Полные залы. Видимо, народ решил ударно посидеть перед карантинной неделей.

А у моего метро устроили просто огромный несанкционированный рынок овощей и фруктов, и народ всё это покупает, даже очереди есть. Раньше их иногда полицейские гоняли, сейчас же почему-то всем всё равно.

Спасибо любителям прогулок, сейчас уже потихоньку обсуждается продление карантина на полтора-два месяца, как в других странах. Если бы они вели себя ответственно, эпидемию можно было бы прижать к полу за пару недель, однако уже совершенно ясно, что ответственно наши граждане вести себя не будут.

Полагаю, скоро мы увидим невозможное: наши оппозиционеры начнут дружно упрашивать казаков выпустить на улицы патрули, чтобы хлестать нарушителей нагайками.