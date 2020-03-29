 

Пострадавшим от коронавируса микропредприятиям отсрочат срок выплаты страховых взносов

29.03.2020, 11:09, Разное

Владимир Путин поручил обеспечить «каникулы» по выплате страховых взносов в социальные фонды. Отсрочка касается микропредприятий, пострадавших в результате пандемии коронавируса.

Поручение Путина должно быть выполнено до 30 марта. Об этом рассказали в Кремле.

Отсрочка по страховым выплатам для предприятий предусмотрена на шесть месяцев, передает телеграмм-канал «360».



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