Пострадавшим от коронавируса микропредприятиям отсрочат срок выплаты страховых взносов
29.03.2020, 11:09, Разное
Владимир Путин поручил обеспечить «каникулы» по выплате страховых взносов в социальные фонды. Отсрочка касается микропредприятий, пострадавших в результате пандемии коронавируса.
Поручение Путина должно быть выполнено до 30 марта. Об этом рассказали в Кремле.
Отсрочка по страховым выплатам для предприятий предусмотрена на шесть месяцев, передает телеграмм-канал «360».
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