Пострадавшим от коронавируса микропредприятиям отсрочат срок выплаты страховых взносов

29.03.2020, 11:09, Разное

Владимир Путин поручил обеспечить «каникулы» по выплате страховых взносов в социальные фонды. Отсрочка касается микропредприятий, пострадавших в результате пандемии коронавируса.

Поручение Путина должно быть выполнено до 30 марта. Об этом рассказали в Кремле.

Отсрочка по страховым выплатам для предприятий предусмотрена на шесть месяцев, передает телеграмм-канал «360».