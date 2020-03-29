 

Клава Кока закрутила роман с Димой Гордеем

29.03.2020, 11:09, Разное

Певица Клава Кока закрутила роман с известным блогером Димой Гордеем. Поп-исполнительница намекнула во Всемирной сети, что состоит в отношениях с одним молодым человеком, широко известным в YouTube-пространстве, причём его имя начинается на букву «Д».
Согласно имеющейся информации, знаменитость подписала контракт с Black Star, при этом она не вправе раскрывать подробности свой личной жизни. Вместе с тем артистка сделала недавно несколько заявлений, приоткрыв занавес своей любовной истории. В ходе общения в социальной сети Ingtagram со своими многочисленными подписчиками певица раскрыла тайну своего избранника. Кока призналась поклонникам, что для неё не будет трудным самый главный выбор: деньги и одиночество или любовь в бедности.


Звезда написала в своём аккаунте, что яхты, квартиры, путешествия за границу и миллионы ничего не стоят, если их не с кем разделить. В таком случае, отметила Клава Кока, развивается депрессия и разрушается всё вокруг. Артистка заявила, в этом мире любовь является самым важным чувством.



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