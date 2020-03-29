В Росгвардии опровергли сведения о задержании пожилых людей на улицах Москвы

29.03.2020, 11:08, Новости дня

В Сети появились слухи о том, что на улицах в Москве якобы задерживают всех пожилых. Эта информация не соответствует действительности – патрули Росгвардии останавливали пожилых людей, чтобы донести им сведения о мерах по нераспространению коронавируса, информирует ведомство.

Отмечается, что в четверг во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома, информирует «Новая газета».

В пресс-службе Росгвардии пояснили, что военнослужащие и сотрудники ведомства несут службу в штатном режиме, без усиления или перевода на «казарменное положение».

«В Москве и Московской области патрулирование ведется в прежнем режиме, никаких дополнительных сил и резервов в регион не направлено. И таких планов нет. Во всяком случае, мне о них не известно», – сообщил экс-советник директора Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.

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