 

Мнение: Если из квартиры Цили утром вышел полковник…

29.03.2020, 10:54, Разное

Что делает Росгвардия на улицах Москвы?

Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой.

В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.

По соцсетям тут же поползли слухи. Один диковатее другого: и про военные колонны, идущие на Москву, и о немедленном задержании всех пожилых, как только они попадут в поле зрения патруля…

На данный момент эти слухи не имеют под собой оснований.

В пресс-службе Росгвардии «Новой» заявили, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии несут службу в штатном режиме — без усиления или перевода на «казарменное положение» офицеров и сотрудников. А разъяснение пожилым людям, что им рекомендовано не покидать квартиры, — это «факультативная» нагрузка на патрули Росгвардии.

Депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, заявил «Новой», что подразделения Росгвардии несут службу, как обычно.

— В Москве и Московской области патрулирование ведется в прежнем режиме, никаких дополнительных сил и резервов в регион не направлено. И таких планов нет. Во всяком случае, мне о них не известно.

По словам Хинштейна у патрулей Росгвардии к задачам по охране общественного порядка и общественной безопасности добавилась и профилактически-разъяснительная.

— Это правильное решение, Росгвардия как одна из наиболее многочисленных структур, главная задача которой — защита граждан, подключена к решению социальных проблем — это органично, — заявил депутат. — И добавил — меня не столько удивляет, сколько возмущает, когда абсолютно благие цели выдают за проявления тоталитаризма, распространяя в соцсетях дезинформацию, что росгвардейцы задерживают пенсионеров и принудительно доставляют их домой. Это неправда. Никаких насильственных действий в отношении пожилых людей росгвардейцы не совершают.

Комментируя видеозапись о переброске в Москву дополнительных сил Росгвардии, Хинштейн вспомнил бородатый одесский анекдот: если из квартиры выходит полковник, это еще не повод кричать «Война!».

ПОДРОБНОСТИ

Источник: Ирек Муртазин



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