Мнение: Почему этот рисунок стал знаменитым? Леонардо да Винчи и секрет «Витрувианского человека»

29.03.2020, 10:54, Разное

В цикле "Шедевры от А до Я" я рассказываю об отдельных рисунках очень редко. Вот один из таких, уникальнейших.

Итак, в чем разгадка популярности?

Что здесь нарисовано?

Здесь нарисовано ровно то, что написано в названии работы — «Витрувианский человек». Но поскольку сегодня мало кто помнит, что это такое, давайте расшифруем это титулование.

Во времена Юлия Цезаря жил-был в Риме известный архитектор по имени Витрувий. Не известно, реально ли он был великим как строитель. Главная его заслуга перед историей искусства в том, что он написал «Десять книг об архитектуре»: такой огромный компендиум, куда собрал все правила, хитрости и приемчики античной архитектуры, как римской, так и древнегреческой. Дальше он умер, а книге подфартило — она уцелела! С античными книгами, особенно про точные науки, а не про про пошловатую мифологию, это не всегда случалось. В эпоху Возрождения с нее отряхнули средневековую пыль и стали использовать по прямому назначению, как инструкцию.

Плоды сего мы пожинаем до сих пор: это и московский Большой театр, и американские Капитолий с Белым домом, советские станции метро… да куча всего.

Станция метро Электрозаводская (Москва). Фото: Wikimedia Commons (cc)



Помимо описания всяких колонн, пилястр, орнаментов и всяких финтифлюшек чисто архитектурных, Витрувий вдруг еще внезапно, между главами о циклах морозостойкости кирпичей и качестве затирки (шутка), подробно остановился на размерах и пропорциях homo sapiens. Потому что именно от человеческих пропорций и зависит комфортное пребывание внутри интерьера и ощущение от фасадов, что они красивые. Все должно быть соразмерно, тогда подсознанию приятно.

Описана вся эта система пропорций без авторских картинок, только словами. Причем так, что без стакана не разберешься: высота человека составляет четыре локтя от кончиков пальцев (24 ладони), длина руки составляет ⅖ его высоты и так далее. Выведена она была Витрувием на основе античных теорий красоты, прежде всего, канона скульптора Поликлета.

Витрувий бросил эти несколько слов, что здания должны иметь пропорции человека, а тело человека — это модель пропорции. И с вытянутыми руками и ногами тело идеально вписывается сразу в 2 идеальные геометрические фигуры — квадрат и круг.

Для людей эпохи Ренессанса, фанатевших по античным трактатам, как дети по Гарри Поттеру, это высказывание стало практически религиозным догматом, воплощением целой философии. Оно иллюстрировало тезис идеального порядка, красоты, познания эстетики с помощью разума.

Ренессансные люди, еще до Леонардо да Винчи, обсасывали это высказывание Витрувия так и эдак, пытались его нарисовать. Но получалось фигово.

Таккола. Витрувианский человек, 1440-е годы (за полвека до создания рисунка Леонардо)

Джакомо Андреа да Феррара. Витрувианский человек. 1480-90-е годы (?)



Франческо ди Джорджио. Витрувианский человек. Ок. 1470.



Ну сами видите: не выходил каменный цветок. Не впихивался силуэт мужчины в идеальные геометрические круг и квадрат. Это была такая легендарная "теорема Ферма" для ренессансных гуманистов и художников, причем не новенькая, а классическая, потому что книгу Витрувия никогда не теряли, все Средневековье она оставалась доступной для чтения в монастырских библиотеках.

Поэтому когда Леонардо наглядно решил эту "легендарную шахматную загадку", то это вызвало, говоря языком современных журналистов, большой общественный резонанс. Среди интеллектуалов, разумеется.

Оригинал рисунка хранится в венецианской Галерее Академии.



Так что причины славы рисунка таковы:

Во-первых, он смог впихнуть.

Во-вторых, это просто красиво.

В-третьих, все, что делал Леонардо да Винчи вызывало большой интерес

и при его жизни. А после смерти тем более. Все, чему довелось уцелеть сквозь века, копировалось, растаскивалось на цитаты. А в наши дни — и на сувенирную продукцию.

В скобках обьясню, как именно Леонардо да Винчи смог, а другие нет. Потому что он гений. И знал, где и как передергивать и мошенничать.

Дело в том, что он на самом деле точную инструкцию Витрувия нарушил. Если следовать ей буквально, то получается какой-то мутант: слишком маленькая голова, чрезмерно большие ноги и стопы.

Буквальное следование инструкциям Витрувия: схема художника Чезаре Чезариано, 1521 год



А Леонардо догадался, что для красоты надо расположить круг и квадрат не идеально симметрично, а сдвинув один от другого. А ноги мужчине надо растопырить, поставив на круг: таким образом они становятся на 1/14-ю короче. И вот тогда получается красота и гармония.

***

Сегодня все уже забыли о Витрувии и его пропорциях, о том, что именно восхищало первых зрителей рисунка Леонардо в этой работе. Осталось только наслаждение взгляда от того, как это красиво нарисовано. Ну а поскольку это подлинный "леонардо", то, как и все его работы, в Новейшее время эта картинка стала еще одной поп-иконой, которую лепят везде. А чем чаще тебе показывают что-либо, тем больше ты думаешь, что оно великое, такая вот магия массовой психологии. Витрувианский человек стал таким вот пародируемым логотипом.



Кстати, комиксисты признавались, что Бэтмена они придумали, разглядывая рисунки Леонардо да Винчи с летательными аппаратами, механическими крыльями

***

Полный цикл выпусков "Шедевры от А до Я" см. тут