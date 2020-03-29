Созданный в России президиум правительства возглавил Мишустин

29.03.2020, 10:53, Разное

Россия теперь с президиумом правительства, главой которого назначен Михаил Мишустин. Соответствующий документ обнародован на ведомственном портале.

В созданный руководящий орган, кроме действующего руководителя правительства РФ, вошли Андрей Белоусов – первый вице-премьер, семь вице-премьеров, включая Татьяну Голикову, главы МЧС, МВД, Минобороны, МИД, Минюста, Минздрава, Минтруда, Минэкономразвития, Минфина и Минпромторга.

Главной целью образования нового органа является решение оперативных задач, что предусмотрено законом «О правительстве». Президиум будет собираться на заседания, как только возникнет необходимость. Все постановления собрания должны приниматься путем голосования большинства, но не могут идти в разрез с законодательством. Принятые президиумом решения кабинет министров отменять не имеет права.