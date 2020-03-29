Sony желает сделать игру на PS5 такой простой, как просмотр Netflix

29.03.2020, 10:53, Разное

Японская компания Sony хочет сделать PlayStation 5 комфортной для коротких сессий, а также добиться того, чтобы играть на ней было так удобно, “как смотреть Netfli”. Об этом рассказал сотрудник Kotaku Джейсон Шрайер.

По словам редактора издания, он слышал невероятные вещи об операционной системе Sony PlayStation 5. К примеру, на премьерах для разработчиков звучала информация, что японская корпорация намерена сделать игру на приставке такой легкой, как и просмотр фильмов Netflix. Представители азиатской фирмы хотят, чтобы геймер знал достоверно, какой промежуток времени займет активность в игре. В Sony желают выполнить работу так, дабы пользователь удобно проводил время в игре в короткие сессии, не ожидая появления дополнительных часов для возможности пройти миссию.

Консоль PlayStation 5 анонсировали официально в середине осени ушедшего года, старт продаж запланирован на конец нынешнего года. Не так давно сотрудники компании назвали некоторые технические особенности своего инновационного проекта.