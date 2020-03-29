Путин сделал ряд поручений по ситуации с коронавирусом

29.03.2020, 10:48, Новости дня

На сайте Кремля опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

Правительству поручено обеспечить с 1 апреля осуществление за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, которые имеют право на материнский капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно.

Также до 31 декабря поручено установить минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда, говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

Пособие по безработице до 31 декабря 2020 года также поручено увеличить до одного МРОТ.

На шесть месяцев для налогоплательщиков из числа субъектов малого и среднего бизнеса поручено продлить сроки уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость).

Также должен быть снижен до 15% совокупный размер тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, которые применяются малым и средним бизнесом, в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц, превышающей минимальный размер оплаты труда.

Поручено установить ставку налога на доходы физических лиц в размере 13% в отношении дохода в виде процентов, полученных по вкладу (остаткам на счете) в банке размером более 1 млн рублей в год. Это поручение должно быть исполнено в срок до 20 апреля 2020 года.

Также поручено определить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить осуществление (начиная с 1 июня 2020 г.) ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Доклад – до 1 июня 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также поручено утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики.