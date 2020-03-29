В Якутии мужчина убил четырех человек и ранил полицейского при задержании

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29.03.2020, 10:48, Новости дня

Полицейский получил ножевое ранение при задержании мужчины, который подозревается в убийстве четырех человек, в том числе двоих детей, сообщили в пресс-службе МВД по Якутии.

«Во время задержания мужчина оказал сопротивление, ударил ножом одного из оперативных сотрудников», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Подозреваемый задержан.



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