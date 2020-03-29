Белоруссия отказалась отменять поезда в Москву и Петербург

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29.03.2020, 10:30, Новости дня

Несмотря на решение российских властей об ограничении движения через границы с 30 марта, Белоруссия пока сохраняет два своих пассажирских поезда до Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги (БелЖД).

«На сегодня, по состоянию на 10.00 (совпадает с мск), уведомления от РЖД о прекращении железнодорожного сообщения с Беларусью не поступало. Пока два этих международных поезда, Минск–Москва и Брест–Санкт-Петербург, сохраняются», – передает сообщение БелЖД РИА «Новости».

Отмечается, что пассажиров оперативно проинформируют о возможных изменениях.

Напомним, с 30 марта останавливается любое движение через российскую границу – автомобильное, железнодорожное, пешеходное, речное. Также закрываются смешанные пункты пропуска через российскую границу и сухопутный участок российско-белорусской границы.

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