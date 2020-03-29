 

Медики назвали продукт, снижающий риск заражения коронавирусом

29.03.2020, 10:30, Разное

При пандемии коронавируса необходимо избирательно подходить к продуктам питания. Медики считают полезной в этот период морскую капусту, снижающую риск заражения крайне опасной инфекцией.
Морская капуста (ламинария), необходима в настоящее время, так как она значительно укрепляет иммунитет. Врачи отмечают, что данный продукт находится в торговых сетях в свободной продаже, причём он не пользуется особым спросом. Вместе с тем в условиях пандемии COVID-19 на данное растение следует обратить внимание. Ламинария обеспечивает ощутимое повышение иммунных сил организма и противостоит бактериальному и вирусному воздействию. Названый морепродукт, напоминают медики, не является панацеей от коронавируса, но значительно снижает риск возможного заражения.

Данное растение можно употреблять в любой форме, речь идёт о консервах или сухих листьях, приготовленных в виде чипсов. Ламинария помогает побороть хроническую усталость. Продукт признан эффективным профилактическим средством против гипотиреоза, когда наблюдается острый дефицит гормонов щитовидной железы.



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