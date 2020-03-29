В Киев прибыл спецпоезд с украинцами из России

29.03.2020, 10:27, Новости дня

29 марта в Украину из Москвы прибыл спецрейс поезда №905, на родину вернулись украинцы, которые в связи с карантином не имели возможности самостоятельно пересечь границу. Об этом сообщило hromadske.

Поезд встретили люди в защитных костюмах и военные. У пассажиров измеряли температуру.

Спецрейс осуществлялся по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры.

25 марта стало известно, что около 800 украинцев обратились в посольство Украины в РФ и высказали намерение вернуться на родину в связи с пандемией коронавируса.

Специальный поезд 27 марта выехал из Киева, в Москву выехали около 700 граждан России, сообщало НВ. Обратным рейсом в Киев прибыли украинские граждане.

С полуночи 30 марта РФ полностью закрывает пропуск граждан через границы.С 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров Украины ввел карантин по всей стране. Он действует до 24 апреля. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 28 марта заявил, что режим пропуска в страну украинцев, задержавшихся за рубежом, станет жестче.

С начала вспышки коронавируса в Украину из-за границы вернулось около 126 тыс. граждан страны.