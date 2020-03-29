“Карантин – это не каникулы и не отпуск с шашлыками”. В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантинных мер

29.03.2020, 10:27, Новости дня

В Киеве буду наказывать за нарушение карантинных мероприятий. Об этом на своей странице в Facebook 28 марта сообщил советник заместителя городского головы Олег Попенко.

“В Киеве проводят инспекции и будут наказывать за нарушение карантина. В нашем городе 74 человека имеют подтверждение инфицирования COVID-19. Но до сих пор не все осознают значение слова карантин и ответственность. Карантин – это не каникулы и не отпуск с шашлыками. За его сознательное несоблюдение – штраф”, – написал Попенко.

Он напомнил, что полиция имеет право составлять административный протокол по статье о нарушении правил карантина людей. В таком случае штраф составляет от 17 до 34 тыс. грн.

“Костры в лесах и парках запрещены действующим законодательством (статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях). За это предусмотрен штраф от 340 до 1360 грн.”, – добавил чиновник.

У Києві проводять інспекції та каратимуть за порушення карантину!!!❗️У нашому місті 74 особи мають підтвердження… Posted by Олег Попенко on Laupäev, 28. märts 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров Украины ввел карантин по всей стране. Он действует до 24 апреля.

С 23 марта в Киеве прекращены регулярные пассажирские перевозки.

Мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что несоблюдение карантинных мероприятий карается штрафами.

В Украине по состоянию на утро 29 марта зафиксировали 418 случаев COVID-19, девять человек умерли.

В мире коронавирусной инфекцией заразились 664 924 человека. Число жертв составило 30 848, вылечились 140 222 человека.