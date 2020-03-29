В Украине зафиксировали 418 случаев COVID-19, девять человек умерли
29.03.2020, 10:27, Новости дня
На 10.00 29 марта в Украине лабораторно подтвердили 418 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Таким образом, за 24 часа число позитивных тестов, проведенных методом полимеразной цепной реакции составило 109, утверждают в центре. Впервые перейден рубеж 100 новых случаев COVID-19 за сутки.
При этом утром 28 марта сообщалось о 311 заболевших. Причину расхождения в числах Минздрав не пояснил.
Девять человек скончались, выздоровели пять пациентов, говорится в сообщении.
Ситуация с заболеваемостью по регионам выглядит так:
Винницкая область – 22 случая;
Волынская – два случая;
Днепропетровская – шесть случаев;
Донецкая – два случая;
Житомирская – пять (один летальный) случаев;
Запорожская – 11 случаев;
Закарпатская – один случай;
Ивано-Франковская – 41 (три летальных) случай;
Киев – 82 случая;
Киевская область – 45 случаев;
Кировоградская область – четыре;
Львовская – пять случаев;
Луганская – два случая;
Одесская – восемь случаев;
Полтавская область – один случай;
Ровенская – девять (два летальных) случаев;
Сумская – шесть (один летальный) случаев;
Тернопольская – 57 (один летальный) случаев;
Харьковская – один случай;
Херсонская – один случай;
Хмельницкая – один случай;
Черкасская – 46 случаев;
Черниговская – один случай;
Черновицкая – 59 (один летальный) случаев;
В единственном регионе, в котором не было зафиксировано заболевание до прошедших суток, – Кировоградской области – выявлено четверо заболевших. Наибольший рост произошел в Черкасской области – с трех до 46.
В министерстве обратили внимание, что два случая, прежде зафиксированные в Николаевской и Днепропетровской областях, сейчас числятся за Киевом. Поэтому, по официальным данным, в Николаевской области заболевших нет.
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Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 29. märts 2020
Вечером 28 марта было известно о 356 случаях заражения.
Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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