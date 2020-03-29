Зацепин рассказал, как однажды Пугачева представила журналистам его жену домработницей, а себя – хозяйкой

29.03.2020, 10:17, Разное

Популярная исполнительница Алла Пугачева знает Александра Зацепина уже более 40 лет. Тем не менее, их общение сейчас прекратилось, так как Примадонна в свое время обманула композитора, став на день хозяйкой его жилища.

Не так давно Зацепин отпраздновал 94-летие, и все еще принимает поздравление от некоторых друзей и деятелей шоу-бизнеса. В интервью изданию «СтарХит» он признался, что его не поздравила Алла Пугачева. Оказывается, знаменитости долгое время не общались из-за конфликта. Во время записи аранжировок для певицы композитор всегда использовал квартиру в Москве, оборудованную под этот процесс. В итоге, Примадонна очень часто гостила в данной квартире.

В какой-то момент исполнительница решила записать сюжет, использовав жилое помещение как съемочную площадку. Зацепин был только за, но вскоре возмутился из-за поведения Пугачевой: она настолько вошла в образ, что в интервью журналисту представила жену композитора в качестве своей домработницы, а себя назвала хозяйкой апартаментов.