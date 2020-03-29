Обычный пользователь рассказал о преимуществах Xiaomi Redmi Note 8 Pro

29.03.2020, 10:17, Разное

Пользователь Leemick опубликовал статью-обозрение смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro. В своей работе он поделился своим мнением об этом аппарате, назвав его преимущества и особенности.

По словам потребителя, китайская фирма Xiaomi позиционирует себя как изготовителя техники средней стоимости, то же касается и бренда Redmi. Принимая во внимание огромное количество в мире смартфонов с такой ценовой политикой, корпорации из КНР нужно выделяться из общей массы, и ей тут помог Note 8 Pro.

От флагманов смартфон не отстает по качеству стекла, которое имеется сзади и спереди. Блок со сканером отпечатка пальцев и камерой заметно выпирает. Первый находится довольно в удобном положении, в традициях Xiaomi сзади-вверху. Благодаря габаритам разработчики поместили в корпус дисплей на 6,53 дюйма, что больше, нежели у Samsung Galaxy Note 9, у которого 6,4 дюйма.

Прочие технические особенности Xiaomi Redmi Note 8 Pro: процессор MediaTek Helio G90T, «операционка» Android 9, объем памяти составляет 6/128 Гб, емкость батареи равна 4500 мАч, имеется технология быстрой зарядки. Фронтальная камера получила разрешение 20 Мп, у основной – четыре датчика 64+8+2+2 Мп. Стоит отметить наличие модуля бесконтактной оплаты NFC, FM-радио с опцией записи, 3,5-мм разъем. За модификацию с 6/64 Гб памяти на рынке просят 17 990 рублей, на 2000 рублей дороже стоит версия Redmi Note 8 Pro с 6/128 Гб.