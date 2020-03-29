 

Политолог Дмитрий Журавлев: Путин призвал общество и государство объединить усилия перед угрозой коронавируса

29.03.2020, 10:16, Новости дня

Главное из того, что сказал президент, – победить мы можем только вместе. Идея единства, объединения всех во имя победы – ключевая. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев, комментируя обращение Владимира Путина к россиянам по поводу угрозы коронавируса.

«С одной стороны, единство – это наша национальная идея. Мы всегда так побеждали – и в Отечественную войну 1812 года, и во время двух мировых войн. С другой стороны, опыт КНР показал, что на такой серьезный вызов, который бросает нам коронавирус, ответить успешно можно общими усилиями всего общества и государства. В этой борьбе нет никаких исключений», – сказал гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он также отметил важность решения Путина отложить голосование по поправкам к Конституции. В своем обращении президент заявил, что «поправки – важны, но жизни людей – абсолютная ценность», отметил Журавлев.

«Другая ключевая идея – поддержка малого и среднего предпринимателя. Сейчас и другие меры принимаются: поддержка сферы медицины, та же поддержка детства – все это есть в упомянутых поправках к Конституции», – заключил Журавлев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Владимир Путин обратился к гражданам в связи с угрозой коронавируса. Он перечислил социальные меры, которые должны сгладить ущерб от распространения вируса.

После обращения ВЦИОМ провел соцопрос и выяснил, что доверие к главе государства выросло до 69%. На минувшей неделе, с 16 по 22 марта показатель одобрения деятельности главы государства по среднему значению составил 60,3%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 67% респондентов.



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