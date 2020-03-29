Говорящая корова, гигантские звери и двойник: Странные истории от жителя глубинки Канады

29.03.2020, 10:09, Разное

Эти истории около месяца назад пояснил пользователь сайта Reddit с ником "Space Bug", живший ранее в районе озера Илс Лейк, Онтарио, Канада.

Странные случаи произошли в этих местах с местными жителями или его дальними родственниками (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Первая история утверждает о двойнике. Это случилось в 1990-х годах с мужчиной по имени Клифф. В ту теплую осеннюю ночь Клифф, приехавший с женой и собаками отдохнуть в свой охотничий домик, развлекался, разъезжая на внедорожнике по соседским охотничьим домикам, болтая и выпивая (не сильно).

Когда перевалило далеко за полночь, Клифф решил, что ему уже хватит и поехал в свой домик. Когда он доехал до дома, он сразу же заметил, что возле дровяного сарая стоит какой-то человек.

Когда Клифф вылез, фигура человека подошла к нему ближе и в темноте Клифф услышал как человек просит его прогуляться до поляны у горы. Клифф сразу же распознал голос своей жены и сказал, что с удовольствием погуляет с ней под Луной, но сначала ему надо забежать в туалет.

Его жена неожиданно стала возражать, она сказала, что если ему приспичило, он может просто зайти в кусты и что если он пойдет в дом, то разбудит собак и она начнет гавкать. Но тем ни менее Клифф все-таки решил пойти в дом, он был слишком городским человеком, чтобы ходить в кусты. Он сказал жене, что отлучится всего на минуточку и побежал.

Клифф благополучно посетил туалетную комнату и лишь когда помыл руки и вышел в коридор, в его голове промелькнуло, что он даже не заметил их собак, которые всегда радовались его приходу. Он решил найти собак, чтобы убедиться, что с ними все в порядке и после недолгих поисков обнаружил обеих под столом. Они прижались к друг дружке и не вышли даже когда Клифф начал звать их.

Клифф подумал. что это странно, но потом забыл об этом, потому что вспомнил, что надо захватить еще один фонарик, для жены. Фонари лежали в комнате, где стояла кровать и когда Клифф зашел в эту комнату, он застыл на месте, увидев, что его жена благополучно спит глубоким сном на кровати.

Несколько мгновений Клифф стоял в комнате и его окутывали волны страха, но потом он принял решение: взял свою винтовку, развел в камине огонь и сидел так в доме, не смыкая глаз и не выходя наружу, пока не зашло солнце.

Утром он проверил все вокруг их домика и не обнаружил там никаких следов присутствия кого-то постороннего. Не пропало и не было сломано ничего из его вещей. Впоследствии Клифф, когда рассказывал об этом случае, всегда делал большой акцент на том, что все это ему не показалось, что было очень реальным и голос того человека у сарая был в точности как голос его жены.

Этот человек настойчиво просил его пойти с ним в лес на поляну у горы, при этом в его голосе не было слышно раздражения или нетерпения. Также по контурам фигуры, насколько Клифф мог ее рассмотреть в темноте, она тоже соответствовала фигуре его жены.

"Когда я недавно встречался с Клиффом, мы обсуждали эту его историю, но моя семья живет в той области уже много лет и я слышал еще много странных историй, которые произошли в этом районе. Сам я, к слову, никогда с ничем необычным не сталкивался", – дополняет "Space Bug".

"Вот еще несколько их таких случаев. Мой прадед построил некоторые из самых первых дорог, ведущих в лес в этом регионе. Они делали это с помощью ручных инструментов и повозки с лошадьми. И мой дед рассказывал мне, что когда его отец начал вырубать тут деревья для дорог, он видел в лесах очень много странных людей.

Как правило эти люди стояли или двигались на отдалении, внимательно наблюдая за вырубкой лесов. Они находились в болотистой местности и никогда не отвечали на возгласы и не подходили ближе. А если прадед доставал бинокль и пытался рассмотреть их, то эти люди внезапно куда-то пропадали. Следует добавить, что леса там очень густые, а болота глубокие, даже сейчас в этих местах редко можно встретить людей.

Другие странные истории повествуют о шахте, которую невозможно обнаружить, гигантских животных, странные летающие огни и говорящей корове. Последняя история о говорящей корове очень старая, я знал того парня, с которым она произошла, он недавно умер от старости.

Он жил почти "дикарем" и зарабатывал на жизнь продажей шкур животных. У него также было небольшое стадо коров, которые свободно паслись в лесу возле его дома. И вскоре после того, как он купил себе этих коров, он начал видеть рядом со своим стадом еще одну корову.

Она не делала ничего необычного, кроме того, что подходила к его коровам и уходила прежде, чем он добирался до нее. При этом ни у кого из других жителей этого лесного региона не было коров.

Однажды, когда этот человек проверял свои силки, он снова заметил эту корову и на этот раз ему удалось подойти к ней близко. И когда он подошел к ней, он услышал "веселый мужской голос с непонятным акцентом", который его приветствовал, а потом начал рассказывать о себе.

Этот голос, идущий от странной коровы, рассказал, что ранее никогда не встречал таких существ, как эти коровы, и что они ему очень понравились. Потом он сказал, что теперь считает стадо этих коров своими друзьями. Затем "корова" поблагодарила мужчину за компанию и скрылась в кустах.

Человек стоял позади коровы и не видел, как именно она разговаривала, и он ощущал себя слишком слабым от неожиданности, чтобы пытаться ответить ей хоть что-то. Впоследствии он снова неоднократно видел эту странную корову в стаде его коров, но теперь даже не пытался подойти к ней.

Я разговаривал с некоторыми другими местными жителями и они подтверждают этот рассказ. Они также сильно удивлялись насчет того, каким образом тому человеку удавалось сохранять своих коров в целости и сохранности. На них никогда не нападали медведи, пумы или волки (которых тут хватает). Единственная корова, которую он в какой-то момент "потерял", была та, что сама приходила к его стаду откуда-то.

Все это кажется очень странным, потому что даже в наши дни тут иногда пропадают собаки из-за атаки волков. Это также возможно имеет связь с историями о гигантских животных, которых тут видели охотники. Много охотников сталкивались с непонятными лосями, медведями, оленями и другими животными, которые были огромных размеров, куда больше, чем полагается.

Эти животные, когда их замечали, просто стояли на поляне или у озера, то есть были хорошей мишенью. Но когда охотники стреляли по ним, то их пули никуда не попадали, а животное просто начинало неспешно бродить.

Я слышал историю о парне, который выстрелил пять раз в огромного оленя, но вместо того, чтобы упасть замертво или убежать от страха, олень лишь начал лениво брести среди кустов, пока не скрылся совсем.

Я мог бы дать более подробную информацию обо всех этих случаях, но увы, в основном я узнал их лишь в виде пересказов, так как многие старожилы района уже умерли".