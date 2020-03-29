Когда состоится Олимпиада-2020?

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29.03.2020, 10:09, Новости дня

МОК и Япония выбрали дату переноса игр в Токио.

Из-за пандемии коронавируса в мире одно за другим отменяются спортивные мероприятия, в том числе Олимпийские игры-2020, которые должны были пройти в Токио. Международный олимпийский комитет и Япония определили, на какой срок отложат Олимпиаду.

Игры в Токио предположительно пройдут в июле 2021 года. Об этом 29 марта пишут газеты Японии.

МОК и организаторы Игр в Японии думают о том, чтобы объявить датой проведения церемонии открытия Олимпиады 23 июля 2021 года. Переговоры продолжаются. Сегодня, 29 марта, состоится экстренное заседание МОК по этому вопросу.

О переносе Олимпиады стало известно после разговора главы правительства Японии Синдзо Абэ с президентом МОК Томасом Бахом. Ранее обсуждался и возможный перенос Игр на два года.

 Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Перенос Игр это огромный удар по экономике Японии, которая потратила на подготовку 12 миллиардов долларов.

Тем временем, пока коронавирус меняет до неузнаваемости образ жизни человечества и облик всей планеты, москвичи жарят шашлыки во время карантина.



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