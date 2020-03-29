Пандемия не помешала украинским силовикам продолжить обстрелы Донбасса

29.03.2020, 10:08, Новости дня

Украинские силовики за прошедшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв ряд населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Вооруженных сил Украины составило 16 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 158 единиц», – передает ТАСС сообщение СЦКК.

В СЦКК сообщили, что обстреляны поселок Старомихайловка, «Вольво-Центр», село Спартак, районы поселков шахты 6/7 и шахты имени Гагарина, Доломитное, Зайцево, окрестности сел Саханка и Петровское.

Обстрелы производились из гаубицы калибра 122 мм. Также использовались минометы калибра 120 мм и 82 мм, БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Накануне сообщалось, что Украина отказалась подписывать гарантии соблюдения перемирия в Донбассе.