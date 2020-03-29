 

В “Час Земли” впервые отключали подсветку арок моста через Керченский пролив

29.03.2020, 10:05, Новости дня

На нашей планете в 14 раз прошел "Час Земли" — экологическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы призывает на час выключить свет в знак неравнодушия к будущему планеты. В каждом часовом поясе акция стартует в 20:30 по местному времени.

К "Часу Земли" присоединилась и Россия. В Москве отключили подсветку более чем на двух тысячах зданий, включая Кремль, Останкинскую башню, павильоны ВДНХ. В Санкт-Петербурге отключили иллюминацию на Эрмитаже, мостах и соборах. Кроме того, впервые отключали подсветку арок моста через Керченский пролив.

В этом году акция "Час Земли" совпала и со всеобщей изоляцией из-за коронавируса. Из-за этого, как отметили организаторы мероприятия, оно прошло в цифровом формате.

 

Первыми выключили свет жители Австралии, Дальнего Востока и Японии. В Европе погасла подсветка главных достопримечательностей. Канадцев присоединиться к акции призвал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Экологи отмечают, что ситуация во многих странах мира улучшилась за последние несколько месяцев. По всему миру сейчас ограничено передвижение, а многие предприятия приостановили работу, передает телеканал "Россия 24".



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