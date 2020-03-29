Роспотребнадзор рассказал о наблюдении за прибывшими из неблагополучных по COVID-19 стран

29.03.2020, 10:05, Новости дня

Роспотребнадзор во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводит усиленный двойной контроль лиц, прибывающих из неблагополучных по коронавирусу COVID-19 регионов. При этом используются стационарные и переносные тепловизоры.

За людьми, прибывающими из неблагополучных по COVID-19 стран, организовано медицинское наблюдение, их анкетирование и передача под наблюдение медиков по месту жительства. По состоянию на 28 марта под контролем остаются 182 702 человека, а в целом по РФ за истекший период 2020 года под медицинским наблюдением находилось 273 426 человек.

Для здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в РФ предусмотрено 315 обсерваторов на 22 603 места, сообщает Роспотребнадзор на своем сайте. Из этого числе уже развернуто 157 обсерваторов на 12 178 мест, где размещено 1243 человека.

Тем временем в Министерстве иностранных дел попросили россиян, находящихся за рубежом, сегодня до 14 часов сообщить в посольства данные о себе. Дипломаты составляют списки для вывоза людей на родину. Уточняется, что все граждане России, которые заинтересованы в возвращении на Родину до прекращения полетов, могут обратиться в "Аэрофлот" и приобрести билет.

На данный момент в нашей стране, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1264 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заболевших выросло на 228 человек. При этом 49 человек выздоровело и четыре человека умерло.