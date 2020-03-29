В России пик заражения коронавирусом может наступить позже

29.03.2020, 9:53, Разное

Ограничения, введенные властями РФ в целях борьбы с COVID-19, способны лишь замедлить его распространение, но немного позже возможен пик заболеваемости. Так считает вирусолог Анатолий Альштейн.

Уже сейчас, отметил эксперт, заметна тенденция к увеличению случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Примерно через месяц или чуть позже может наступить пик.

В России, заявил Альштейн, эпидемия COVID-19 развивается медленными темпами. Однако не стоит расслабляться, ведь в Италии, где сейчас катастрофическая ситуация, примерно 3-4 недели назад все тоже «выглядело не серьезно».

Как рассказал Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, за последние сутки поступили 12 человек, а 10 выписались. Общее число пациентов медучреждения – 330, включая инфицированных коронавирусом. От пневмонии лечатся 154 человека, 17 больных находятся в реанимации, а 7 из них подключены к аппарату ИВЛ, передает телеграмм-канал «360».