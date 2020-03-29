Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиян

29.03.2020, 9:48, Новости дня

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в РФ находится 182 тыс. 702 человека, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по РФ за истекший период 2020 года находилось 273 тыс. 426 человек, по состоянию на 28 марта под контролем остаются 182 тыс. 702 человек», – передает ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

В субботу сообщалось, что в РФ за сутки зарегистрировано 228 случаев коронавируса в 26 регионах. Всего в стране 1 тыс. 264 случаев коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие ограничения ввели в стране, чтобы помешать распространению новой инфекцией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.